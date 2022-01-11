近日台灣本土新冠肺炎疫情再起，桃園機場群聚截至10日為止已出現32例確診，中央流行疫情指揮中心因此派出醫療應變組副組長王必勝擔任桃機前進指揮所指揮官，他今（11）日凌晨於臉書發文，分享現場最新狀況，還提到部桃事件就是在一年前的這個時候爆發出來。

因桃機本土群聚持續擴大，第一線人員近日忙得不可開交，希望能夠盡力將病毒阻絕，王必勝也為此一直忙到深夜，直到今日凌晨12點多才得空在臉書發文，指出長程航班「落地即刻檢驗，確診就後送」相關措施，即將在幾小時後開始實施。

王必勝貼出現場最新照片，解釋入境旅客下機後馬上到檢疫區（原候機室）接受採檢，PCR結果出來後陰性才會被放行入關，若陽性確診就會馬上搭救護車送醫治療，「整個流程規劃在1小時內完成，不同班機都會分開處理」。

王必勝說，這樣是為了將已發病的確診者提前確認出來，從機坪直接送醫可大大降低通關人員、檢疫人員、機場工作人員、防疫車隊、防疫旅館等第一線人員面臨的風險。

王必勝表示，自前進指揮所接下任務開始，搶在兩天內完成流程規劃設計、協力統合、人力調度等安排，希望能運作順利，更有感而發說「一年前的這個時候，接到部桃徐院長電話，告訴我一位住院醫師確診，開始了部桃事件的處理」。