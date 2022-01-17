新冠肺炎本土疫情延燒，國內今新增17例本土個案，創下今年以來新高。其中14例本土與「西堤牛排中壢中山店」相關，包括曾用餐的客人，以及延伸出的職場、宿舍接觸者，另有1名亞東醫院護理師、1名北市聯醫仁愛院區護理師男友確診，仁寶平鎮廠情侶吃西堤傳給1名同事，以及1名車禍就醫後採檢確診的個案。

聯邦銀行確診行員到「西堤牛排中壢中山店」聚餐爆發一系列餐廳群聚感染，截至昨日（16日）共累計3名員工（包含1名工讀生）、11名顧客確診，並波及工讀生就讀的中壢高商，以及工讀生同住表妹就讀的東興國中，該2所學校日前已被要求停課14天。

中央流行疫情指揮中心宣布今新增17例本土個案，其中有有14例與西堤有關，包括曾前往用餐的客人，以及相關個案延伸出的職場、宿舍接觸者。其中案17999是明新科大學生（案17932）同宿舍室友、曾坐行員隔壁用餐的仁寶平鎮廠情侶（案17884）的同事也確診，為案17972，以及昨日確診的客人（案17904）在小規模電子廠的同事也確診。還有一位是西堤附近機車行的員工，因為9日到西堤吃尾牙也確診。曾在1月9日去用餐的姊弟也染疫。

此外，1月7日一家7口到西堤用餐，先前1歲小孩、3歲小孩確診，媽媽與阿嬤到醫院照顧小孩今天也2人確診，以及昨晚宣布的一家五口，除了爸爸外，媽媽、1歲、4歲、7歲小孩4人都確診。

另外，今日也新增3個零星個案。指揮官陳時中表示，其中1人是亞東醫院護理師，周邊的人檢驗都是陰性，現在要做基因定序，看看感來源是哪裡，因為個案不是在專責病房工作。另有1名仁愛醫院確診的護理師男友，第一次採檢的時候是陰性，隔離期間轉陽，對社區影響相對小。

此外，昨日也有1名車禍男子，赴桃園醫院就醫而接受採檢，檢出陽性，不過是否是舊案，N抗體陰性，Ct值32，還需要複驗，確認是否是偽陽性。