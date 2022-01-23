確診者曾來喝咖啡 高雄大立百貨今晚7點閉館清消 19:122022/01/23 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市大立百貨今（23）日宣布，晚間7時緊急停業閉館大清消。（柯宗緯翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市大立百貨今（23）日宣布，晚間7時緊急停業閉館大清消，業者證實，今天下午臨時接到衛生局通知，有確診者在1月10日光臨大立百貨B館的客美多咖啡，雖然沒有去過其他樓層及專櫃，但為保險起見，大立A、B兩館（包含in89影城）為維護員工及民眾健康，今晚7時起暫停營業，全力完善清潔消毒，明日則正常營業。 IKEA高雄店有確診者足跡 下午3點緊急停業清消 北投溫泉會館有確診者足跡 「無罩」泡湯還在餐廳吃飯 #確診者 #閉館 #大立百貨 #今晚 #足跡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 謝霆鋒師妹爆沒戲可拍 證照多卻收入微薄只好擺攤賺外快 18:072022/01/23 娛樂 冬天一覺醒來喉嚨痛！3Tips教你擺脫「比莉姐」聲調 重獲說話自由 15:512022/01/23 生活 祖雄全裸寫真熱銷期盼老爸點評 04:102022/01/23 娛樂新聞 亞東護理師丈夫確診 累計8條Omicron本土鏈 04:102022/01/23 焦點要聞 疫情衝擊 美經濟受影響深遠 04:102022/01/23 全球財經 紐時：2008奧運到今年冬奧 北京不屑再討好國際 15:282022/01/23 國際 台大「未來大學」計畫首度納入校友 縮短產學落差 16:152022/01/23 生活 疫情節前大爆發 維持二級增管制 04:102022/01/23 財經要聞 高市1確診者二度至屏東訪友 足跡有飯湯店、加油站 15:242022/01/23 生活 球員沒被地陪傳染 女足今戰印度 04:102022/01/23 運動天地 重慶北路四段麥當勞有確診者足跡 停業消毒 14:582022/01/23 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。