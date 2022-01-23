高雄市大立百貨今（23）日宣布，晚間7時緊急停業閉館大清消，業者證實，今天下午臨時接到衛生局通知，有確診者在1月10日光臨大立百貨B館的客美多咖啡，雖然沒有去過其他樓層及專櫃，但為保險起見，大立A、B兩館（包含in89影城）為維護員工及民眾健康，今晚7時起暫停營業，全力完善清潔消毒，明日則正常營業。