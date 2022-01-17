嘉義縣政府今下午舉行「科學園區，福虎生豐」春聯和5元紅包發表會。（呂妍庭攝）

嘉義縣政府今下午舉行「科學園區，福虎生豐」春聯和5元紅包發表會，請來書法名家蕭吉川親筆揮毫。（呂妍庭攝）

嘉義縣政府今下午舉行「科學園區，福虎生豐」春聯和5元紅包發表會，溪口國小8位學生一同書寫吉祥話、畫寫春聯。（呂妍庭攝）

嘉義縣政府今舉行「科學園區，福虎生豐」春聯和5元紅包發表會，小紅包以虎為主視覺，可以立起來還可咬錢幣，盼縣民福至財來，好運旺旺來。（呂妍庭攝）

嘉義縣政府今下午舉行「科學園區，福虎生豐」春聯和5元紅包發表會，除請來書法名家蕭吉川親筆揮毫，嘉義縣長翁章梁也在會中宣布，因過年期間，北部鄉親子弟返鄉過年，為避免發紅包產生群聚，形成染疫風險，今年農曆過年比照去年，取消廟口發紅包活動。

嘉義縣虎年春聯「科學園區，福虎生豐」今年同樣由有60多年功力的書法名家蕭吉川親筆書寫，今蕭吉川除再次揮毫，贈送墨寶給翁章梁，現場還有溪口國小8位學生一同書寫吉祥話、畫寫春聯，為農曆新春增添許多文藝氣息。

翁章梁說，過年期間，北部鄉親或外地子弟會返鄉過年，為避免發紅包產生群聚，今年過年取消廟口發紅包活動，接下來由民政處公告發紅包的方式和地點，請民眾跟去年一樣，到指定地點領取5元小老虎紅包。

翁章梁說，春聯提字用「科學園區，福虎生豐」，代表嘉義人對科學園區有長久的期待，科學園區又代表向上和進步的力量，行政院長蘇貞昌在去年最後一天正式核定嘉義科學園區85億預算，當時還特別打電話給他，而科園園區又以智慧農業、無人載具和精準健康為主籌，還有8公頃的實驗中學，發展態勢一定可以帶給嘉義一股新力量，同時與既有的工業區結合，相信嘉義縣在未來10年到15年，在農工大縣的格局下，一定會順利進展。

縣府指出，今年印製春聯近日將透過鄉鎮市公所發送至各家戶，民眾也能在嘉義高鐵站旅遊服務中心或上班時間至嘉義縣政府服務台免費索取，數量有限，索完為止。