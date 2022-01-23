國美館為迎接虎年，推出「福虎生豐－迎新藝起來」活動，邀請藝術大師及各界賢達13人，開筆合寫「虎躍奔騰放藝彩，福祿臨門保安康」對聯。（陳淑芬攝）

國美館邀請書法家李穀摩、黃國書、於同生及林俊臣等人書寫，印製成墨寶春聯限量2000份，贈送民眾。（陳淑芬攝）

國美館「福虎生豐－迎新藝起來」活動，安排舞龍、管樂團演奏及虎年年畫特展等活動帶來濃濃的年味。（陳淑芬攝）

國美館「福虎生豐－迎新藝起來」活動，安排舞龍、管樂團演奏及虎年年畫特展等活動帶來濃濃的年味。（陳淑芬攝）

國美館「福虎生豐－迎新藝起來」春節活動，23日邀請藝術等各界人士13人共同揮毫開筆啟動，並安排舞龍、管樂團演奏及虎年年畫特展等活動帶來濃濃的年味。館長梁永斐表示，國美館春節在2月2日大年初二開館，推出「新年走春趣」活動，安排音樂會、慶元宵及親子等藝術年味活動，邀請民眾迎新走春。

國立台灣美術館「福虎生豐－迎新藝起來」系列活動， 23日上午以「迎新迎福氣揮毫活動」揭開序幕，邀請文化部政務次長蕭宗煌、立委黃國書、藝術家謝里法、蕭世瓊及中國佛教會理事長淨耀法師、總太建設董事長翁毓羚、和大工業董事長沈國榮等藝術大師及各界賢達13人，開筆合寫「虎躍奔騰放藝彩，福祿臨門保安康」對聯，並安排大明高中舞龍社及逢甲大學管樂團演出，展現濃濃年味。

梁永斐指出，台灣在新冠疫情影響下，經濟與社會發展面臨嚴峻的考驗，造成生活重大改變，期許民眾一個更加美好平安的新年；國美館新的一年平安順利圓滿。新春開筆有開啟智慧迎接好年之思；貼春聯有趨吉避凶、除舊布新的意義，希望能去除疫情的陰霾，來年事事順利，邀請民眾到國美館走春，在藝術場域體驗年節氣氛，歡欣過好年。

中華民國第37屆版印年畫「虎年年畫特展」23日下午開幕，展出委託創作及獲選等82件作品，將展至4月5日。此外，並推出「感動虎，兒童暨青少年彩繪國美特展」，展出19校500多件「小感動虎」作品，呈現台灣豐富的版畫藝術創作能量，增添年節趣味及氣氛。

國美館春節活動熱鬧滾滾，1月28日及29日有版印年畫抽獎活動；31日除夕及2月1日大年初一休館兩天後，2月2日初二開館推出「新年走春趣」新春活動，上午贈送限量福袋、紅包袋，下午推出「歡添喜氣音樂會」；2月12日推出「藝起慶元宵」，安排彩繪燈籠及「NTSO青年交響樂團」演出，期間有親子活動及繪本故事劇場等精彩活動。