中央氣象局表示，本周有兩波水氣接力，明天至周三(24至26日) 第一波水氣報到，周五(28日)鋒面接近，周六(29日)起另一波東北季風再增強，天氣變化快速，小年夜(30日)起冷空氣又來，天氣轉涼，北部低溫可能下探14度，除夕至大年初二東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，北部及東半部地區有局部短暫雨。

本周天氣系統有兩波水氣接力報到。(圖/氣象局)

明天(24日)東北季風增強及華南雲雨區東移影響，各地降雨機率增加，北部及東半部地區有短暫雨，中部地區及南部山區也有局部短暫雨，其他地區雲量也增多；氣溫方面，北部及東北部地區整天有涼意，其他地區早晚亦涼冷，各地清晨低溫約16至19度，白天高溫，北台灣19至20度，中部及花蓮22、23度，南台灣24至27度。

23至24日定量降水預報。(圖/氣象局)

周二、周三(25日、26日)東北季風持續影響，北台灣整天有涼意，其他地區早晚亦涼；水氣稍減，東半部地區仍有局部短暫雨，北部地區及中部山區降雨較為零星，且中部山區降雨逐日趨緩，其他地區大多為多雲到晴的天氣。

周四(27日)東北季風減弱，北台灣氣溫稍回升；東半部及北部地區偶有局部、零星雨，此外南方高空雲系逐漸接近，恆春半島及南部山區也有零星降雨的機率，其他地區為多雲到晴。

周五(28日)鋒面接近及南方雲系移入，降雨區域增加；東半部及北部地區有短暫雨，南方雲系移入，南部地區及中部山區也有局部短暫雨，其他地區雲量增，氣象局提醒返鄉請留意降雨。

周六、下周日(29日、30日)鋒面通過，緊接著東北季風再帶來涼冷空氣，迎風面的北部及東半部容易下雨，天氣轉涼，北部低溫可下探14度，中南部山區也有局部降雨出現的機率，其他地區為多雲。

31日至2月2日(除夕至大年初二)東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。