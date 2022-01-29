今(29日)是春節連假第一天，心情很美麗但天氣不給力，不僅降溫還下雨，中央氣象局指出，這波雨勢會下到小年夜，除夕受冷空氣影響變更冷，到初一、初二冷空氣和水氣才稍稍緩和，初三鋒面通過，初四、初五再轉冷，最後一天回暖。

今(29日)全台有雨，到小年夜水氣才會逐漸減少。(圖／中央氣象局)

大陸冷氣團影響，明(30日)小年夜中部以北至宜蘭地區在夜間清晨低溫13至15度，花東17、18度，白天北部及宜蘭高溫只有16、17度，整天涼冷，中台灣及花東地區也在20初頭，南台灣24度，此波冷氣團預計影響至除夕(31日)；水氣部份較今天減少，但殘存的水氣仍使得各地雲量偏多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，主要是靠近基隆北海岸、東半部、恆春半島一帶降雨的機率會比其他區域更高一些。

除夕(31日)大陸冷氣團影響，中部以北及宜花天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；水氣減少，除迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區雲多偶有小飄雨，其他地區轉為多雲時晴的天氣。

初一、初二(2月1日、2日) 冷氣團減弱，氣溫稍回升，不過由於華南雲雨區東移影響，水氣漸增，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲；溫度方面，北台灣天氣仍涼，其他地區早晚亦涼。

初三(2月3日) 鋒面通過，隨後初四、初五(2月4日、5日)冷空氣南下影響，天氣轉趨不穩定；初三鋒面通過，中部以北及東半部地區降雨機率增，南部山區偶有零星雨，其他地區為多雲，初四後水氣稍緩，中南部轉為多雲時晴；冷空氣影響，各地局部轉涼冷，北台灣天氣較冷，其他地區早晚亦冷。

初六、初七(2月6日、7日) 冷空氣減弱，氣溫回升，水氣漸少，北部、東半部仍有局部短暫雨，中南部多雲到晴。