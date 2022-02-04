每年農曆春節總是人山人海的高雄著名景點旗山老街，今年受到本土疫情連環爆影響，人潮減少將近一半，許多攤商及店家感受買氣差，業績明顯下滑。（林雅惠攝）

每年農曆春節總是人山人海的高雄著名景點旗山老街，今年受到本土疫情連環爆影響，人潮減少將近一半，許多攤商及店家感受買氣差，業績明顯下滑，不過，雖然遊客不如往常，為了避免群聚感染，警方仍聯合相關單位向路人實施「防疫宣導」，不讓旗山老街成為防疫的破口。

旗山老街每年農曆春節期間總是湧進大量觀光遊客，不過高雄市連日來持續爆發新冠肺炎本土病例，導致今年人潮比去年減少將近一半，店家直言很無奈，表示買氣差很多，備料不敢準備太多。

知名伴手禮鮮緹手工香蕉蛋捲店家老闆賴志明說，高雄市加強防疫措施，商街等場所禁試吃及邊走邊吃，不少觀光客在選購伴手禮，因為無法試吃蛋捲，店家業績下滑約3成。

旗山老街許家豆花湯圓店家表示，今年春節期間人潮少將近1半，不少遊客都是走馬看花，只逛不買，消費能力降低許多，普遍商家則都認為生意明顯差很多，業績不如以往。

老街一家百年銀樓店林姓老闆表示，所幸店家10年前就轉型網路販售，店面無人上門，也能靠網路販售賺錢。

旗山老街商家生意雖受到人潮減少影響，不過鄰近老街的百年廟宇旗山天后宮，農曆春節期間的躦轎腳及七星平安橋活動，仍吸引許多信眾參加，志工表示，疫情影響老街買氣，但民眾仍希望透過媽祖庇佑，在疫情時期，能夠一切平安順利。