春節期間捐血量急遽下降，大台北地區面臨血庫告急！台北捐血中心指出，目前大台北地區血液庫存量僅剩4.1天，其中A型更只剩下2.8天，距離7天的安全庫存量嚴重不足。春節連假接近尾聲，目前全台各地捐血點已陸續恢復捐血服務，邀請民眾挽袖捐血，盡一己之力幫助需要用血的病患。

近來Omicron本土疫情持續延燒，也影響民眾出門意願，但醫院仍有許多定期需要用血治療者、等待進行手術的病患，甚至是緊急用血者，各種醫療用血情況仍持續不間斷。

據台北捐血中心統計，今天（4）大台北地區血液庫存僅剩4.1天，其中A型僅剩2.8天、O型剩4.1天，醫療用血情況堪慮，距離安全庫存量7天嚴重不足。

為提供民眾在安全無虞環境安心捐血，台北捐血中心已加強作業環境消毒頻率，落實各項防疫措施，誠摯邀請民眾能抽出一些時間至各捐血點挽袖捐出熱血，幫助用血病患；也歡迎力邀親朋好友全體總動員，大家一起不忘防疫也當個熱血英雄。

台北捐血中心指出，從大年初三（2月3日）開始，各地捐血點陸續恢復捐血服務，歡迎民眾來電02-28971600洽詢，或上網查詢最新捐血相關資訊。