大年初二回娘家！氣象專家吳德榮表示，今晨氣溫微升，北部與東半部仍有局部短暫雨；到了晚上至初三（3日）早上受到鋒面與冷空氣南下影響，各地氣溫逐漸下降、北部、中部與東半部先後轉有雨的天氣。另氣象局今早也針對北北基、南投縣與花蓮縣等5縣市發布大雨特報。

初二回娘家5縣市大雨特報。（圖／翻攝自氣象局）

吳德榮在專欄「三立準氣象· 老大洩天機」上提到，今（2日）晨冷空氣減弱、氣溫微升；截至上午4時53分本島平地最低溫為桃園楊梅區的13.6度。今日各地氣溫為：北部14至21度，中部14至24度，南部15至27度，東部14至26度。

吳德榮表示，根據最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，初二（2日）白天降雨稍緩，北部、東半部有局部短暫雨、氣溫略升。今晚起至初三（3日）鋒面及強冷空氣南下，北部、中部與東半部先後轉有雨的天氣，南部亦有局部少量飄雨的機率，且各地氣溫逐漸下降，天氣轉冷。

吳德榮指出，初四（4日）受到強冷空氣影響，氣溫續降、愈晚愈寒冷；北部及東半部仍有局部雨；初五（5日）北台偏冷、中南部早晚冷，西半部晴朗，大台北東側及東半部偶局部短暫雨；初四晚、初五晨本島平地再探10度左右的最低氣溫，應注意保暖；初六（6日）收假日白天起冷空氣漸減弱，西半部晴朗、東半部偶局部短暫雨。

根據最新模式模擬顯示，下週一（7日）白天各地晴朗偏暖，西半部易有霧；下週一傍晚起至下週二（8日）早晨「鋒面」快速通過，各地先後轉有雨，到了白天「鋒面」東移，天氣好轉，迎風面仍有局部短暫雨的機率；冷空氣南下，氣溫降，天氣轉冷。