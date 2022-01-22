周興哲首度跨足影壇，主演校園愛情電影《我吃了那男孩一整年的早餐》，21日釋出電影主題曲〈想知道你在想什麼〉搶先片花版，隨即登上YouTube發燒影片，點閱率衝破17萬，周興哲感謝大家不離不棄的支持，近期忙宣傳通告滿檔，預告將要一路工作到大年初十一。

周興哲過年期間，除了與家人圍爐吃飯之外，幾乎過年每天都跑映前映後，他一點也不喊累，興奮說：「小興星們，我來了，我們每天一起過年喔。」周興哲從去年底全神投入電影宣傳，卻在忙裡偷閒去練小白球，打出81桿好成績，他的經紀人笑表示周興哲才打高爾夫球1年多，創下如此佳績，「明年即可報考教練。」但自我要求高的周興哲直說，現在整顆心都掛在電影成績，希望處男作票房大賣，才能放下心中一塊大石，再盡情揮桿。

周興哲這次親自為電影《我吃了那男孩一整年的早餐》量身打造主題曲，為符合劇情需要，他從開拍前就苦練吉他，甚至住進隔離酒店時，吉他也如影隨形，每天操練不已，相當認真，「這也是我第1次用吉他創作、發表的歌曲，希望大家會喜歡。」