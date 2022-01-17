立委賴香伶接獲投訴，機場防疫人員隔離衣有重複使用的情形，由於每天用餐、休息時間需要穿脫多次，質疑是否讓恐限於染疫風險中。對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，不會要求重複使用隔離衣，是否為個別廠商管理問題，需要進一步了解。

賴香伶17日透過臉書表示，根據桃園機場防疫協勤人員提供1月9日至11日的照片顯示，機場協勤人員為了重覆使用隔離衣，將隔離衣掛在休息室，也有人把隔離衣放在夾鏈袋中，讓隔離衣重複使用，夾鏈袋更是由上級發放；他呼籲疾管署應盡速補足防疫裝備，莫讓第一線人員處於染疫危險中。

有媒體詢問，有民眾目睹防疫人員在機場大廳穿脫隔離衣，也有照片顯示重複使用隔離衣，是否有物資不足的問題？陳時中表示，隔離衣、PP衣和口罩都不會要求重複使用，重複使用是一件非常困難的事情，這兩天已要求相關人員落實相關訓練。

陳時中強調，「相關人員都是在工作，需要好好保護」，不要因為職業的關係，進到社區造成互相的恐懼，每個人都有自己的風險，要各自把自己保護好。