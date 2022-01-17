桃園市長鄭文燦17日防疫會議後直播，他提到周末2天總計採檢1萬683人，結果仍陸續出爐，為避免「確診數不斷變動」，決議待下午2點中央宣布確診數後再對外說明，據悉桃園今確診數至少加4，為1家5口的媽媽和3名幼童，其中兄妹確診也讓桃3校即起停課14天。

昨有媒體在中央疫情直播記者會中提問質疑下午公布的確診數和桃園早上宣布的數字「兜不攏」，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞解圍稱疫情本就持續變化，不斷更新最新資訊，據悉因桃園採檢站採檢出爐不一定戶籍在桃園，鄭文燦為避免確診個案數有落差，一改前幾日先預告已篩檢陽性個案，趨於保守未公開。

鄭文燦說，桃園9個社區採檢站，周六採檢6011人創近日最高峰、周日也採檢4672人，證實昨有增加確診個案，但未公布數字，強調醫檢師不分日夜檢驗，仍陸續篩出檢驗結果，將待下午2點中央說明後、市府3點再公布詳細疫調結果。

鄭文燦強調機場群聚案爆發至今，桃園社區採檢站已採檢2萬8453位，除了27位確診者是匡列採檢，其他都是在社區篩檢站自主篩檢出來，顯見社區篩檢站防堵隱形傳播鏈和社區黑數非常重要，今起有10個社區採檢站，呼籲市民多利用。

鄭文燦說，社區採檢跟匡列採檢一樣重要，尤其確診者還有其家庭、職場和社區，Omicron病毒傳播非常快，平均3天內傳播一輪，被感染到產生症狀幾乎不到3天，針對家庭跟職場擴大採檢是必要的。

鄭文燦也提到，桃園居隔人數已達949人、另有1405位送集中檢疫所，負荷量大，會持續積極防堵。

桃園市教育局昨深夜宣布桃園1國小1安親班和1幼兒園17日起停課14天，據悉為一家5口9日曾赴西堤用餐，除了父親陰性外，其餘4家人包括媽媽、兄妹和一個1歲嬰兒都確診，桃園今確診數至少增加4人。