桃機群聚燒到高雄，桃園確診者一家人曾在元旦連假到高雄3天2夜旅遊，足跡遍及萬豪酒店、碳佐麻里美術館店、漢神巨蛋購物廣場、義享天地，業者接獲衛生單位通知後，昨晚到今日已完成清消，其中漢神巨蛋購物廣場今日宣布停業1天，繼續清消。

臉書粉專《高雄點》發文表示，高雄漢神巨蛋店今日停業一天。（圖／翻攝自高雄點臉書粉專）

疫情指中心昨公布，新增一名8歲確診女童（案17505），該女童和確診居服員的兒子就讀同一家安親班，衛生單位疫調後發現，女童一家4人曾在去年12月31日至1月2日，到高雄3天2夜遊，衛生單位分析指出，案17505是在安親班被居服員兒子傳染，並非在高雄染疫，社區傳播風險低。

案17505一家人在高雄的足跡包括，萬豪酒店、碳佐麻里美術館店、漢神巨蛋購物廣場、義享天地（旭集和食集錦），相關業者昨晚到今日早上已陸續完成清消作業。

漢神巨蛋購物廣場表示，收到市府通知後，調閱監視器畫面查看，發現桃園童一家人只到某特定專櫃，且從進館到離館，不到1個小時，經過高層討論後，決定今日停業一天，雖然已漏夜清消，但今天仍將繼續清消，以確保消費者安全。