在警方的耐心安撫與勸導之下，最後始打消其輕生念頭。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中太平警分局頭汴派出所員警清晨接獲果農報案稱，「於果園外發現一陌生機車，請求警方前來查看。」頭汴派出所員警立即查看並沿山區坡邊搜尋，不久發現一名男子獨坐大石頭上，原來63歲的何姓男子因投資理財失利，慘賠數百萬元，一時想不開，幸經警察安撫開導，打消其輕生念頭，也挽回寶貴性命。

太平警分局頭汴派出所日前清晨7時許接獲民眾報案，稱「於自家果園外產業道路發現一台陌生機車，深怕有人尋短，請求警方前來協助查看。」員警立即驅車前往長龍路二段某產業道路內，見該機車引擎蓋尚微溫，研判騎士應該入內不久，兩人趕緊沿果園邊坡搜尋，約10多分鐘許發現1男子坐在龍眼樹下石頭上。

員警先行安撫其情緒，才了解男子住北屯區63歲，因投資理財失利，慘賠數百萬元，何男說，「近些年來屢屢投資失利，導致積蓄全空，加上妻子及子女的不諒解下，萌生輕生念頭。」在警方的耐心安撫與勸導之下，最後始打消其輕生念頭，並帶至派出所安置。

何男之胞兄前來到派出所，在得知此事後非常感謝警方的熱心協助，也表示其弟因投資失利衍生家庭失和，不知道竟會做此舉動，爾後將持續開導其情緒及協助生活支應，避免類似情形發生。

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