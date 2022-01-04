新北市中和區某民宅傳出燒焦味，警員及時通知屋主。（中和警分局提供）

煮湯煮到忘記險釀災 中和警及時救援避免危害

新北市中和警分局秀山派出所員警周秋燁2日下午1時許，因偵辦案件外出調閱監視器，途徑中和區秀朗路三段時聞到一股燒焦味，周員擔心有火勢發生遂循燒焦味至某民宅前，果然發現有濃煙從4樓窗戶竄出。

周員嘗試按門鈴卻無人回應，靈機一動便請3樓住戶先協助開啟樓下大門，上樓敲打住家門口，黃姓屋主才一臉茫然開門，周員趕緊請屋主檢查屋內有無火勢，黃民才記起來稍早有煮東西，到廚房一看鍋子早已燒乾冒出濃煙，幸好發現即時未釀成災情。

屋主表示，因上廁所未能即時發現鍋子燒乾，十分感謝員警發現燒焦味後挨家挨戶的尋找起火點，對員警的機警及耐心，深表感激、讚許。

事後詢問周員表示：「聞到燒焦味擔心有火災發生，後來發現濃煙也擔心是不是有民眾在內輕身，趕緊想辦法上樓查看，好險只是炊事不慎，沒有釀成嚴重災情，也提醒民眾煮東西應時刻注意，不要隨意離開廚房避免發生危險。」