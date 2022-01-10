臺中市刑大偵二隊於去年底偵辦1件毒品案，追查48歲宋姓男子涉案，經法院判刑卻未到案執行，遭發布通緝，警方日前收網，至宋位在北區的出租套房，當員警衝入內大喊「趴下」，宋嫌嚇到整個人趴在地上，一旁狗兒子「乖乖」見主人趴下，立即貼在地上不敢動，跟著主人一起投降，全案警詢後將宋解送至臺中地檢。

警方觀察，宋嫌不但進出極為謹慎、小心，並經常更換藏身地點，以逃避警方查緝。當天持搜索票行動，起獲安非他命與吸食器，逮捕宋姓嫌犯，警方說，當刑事幹員攻堅時，現場有隻松鼠博美犬護主心切不斷狂吠，但當牠發現主人已趴下時，牠也跟著貼在地上，再度驗證「狗是人類最忠實的朋友」。

警方指出，接著員警喝令宋嫌雙手後別，配合逮捕上銬，「乖乖」似乎「聽得懂」查緝，立馬依指示趴在地面，不再吼叫員警，一付守法配合辦案的態度相當逗趣，狗狗「臣服投降」的姿勢，讓員警稱讚懂事，一併帶回警局，事後通知宋嫌友人將小狗帶回照顧。

警方呼籲，毒品為萬惡之源，全民公敵，施用毒品影響身心及家庭甚鉅，一失足成千古恨，切莫以身試法。臺中市政府警察局刑事警察大隊為遏止毒品危害，亦將全力聚焦打擊上游製、販、運等犯罪行為，維護無毒的優質治安環境。

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