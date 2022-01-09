買菜發現蝸牛不稀奇，發現「待產」蝸牛可少見了！1名網友日前在青菜中發現2隻蝸牛，好奇之下細心照料，沒想到日後蝸牛竟生出2、30隻的小蝸牛，讓他笑說「沒想到他們倆又生了那麼多小蝸來報答我」；照片曝光後引發討論，有人說「原來殼是出生就有的啊」、「等小蝸牛長大了又生，不能想像會有多少隻」。

該名網友在臉書「爆廢公社二館」發文表示，他日前買菜後發現菜中有「2隻鼻屎大的蝸牛」，他因此決定收編好好照顧牠們，沒想到驚人的事情發生，2隻蝸牛竟「生出好幾十隻小鍋牛」，照片中2隻大蝸牛旁出現密密麻麻的超迷你蝸牛，細數之下約有20多隻。

1名網友日前在青菜中發現2隻蝸牛，好奇之下細心照料，沒想到日後蝸牛竟生出2、30隻的小蝸牛，讓他笑說「沒想到他們倆又生了那麼多小蝸來報答我」。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

該網友事後PO文笑說「沒想到他們倆又生了那麼多小蝸來報答我，嗚嗚嗚感動死了」，還說可以無條件送養，「進全聯前要先許願樹蛙」；據悉日前美國洛杉磯真的有人在超市買了1盒萵苣後，在裏頭發現1隻還活著的綠樹蛙，發現者因為戶外僅攝氏-2.78度擔心樹蛙太冷，索性將牠收編飼養。

對照國外能發現樹蛙，原PO笑說「好羨慕買菜被送樹蛙的人喔」；其他網友則留言說「第一次看到」、「只有我覺得噁心嗎」、「好可愛哦，居然有寶寶」、「如無人領養時，請送流浪動物之家」、「原來那個殼是出生就有的啊」、「然後等小蝸牛長大了又生，不能想像會有多少隻」、「認養代替購買 等長大可以做炒蝸牛（誤」。