高雄市董姓重機騎士遭轉彎車擦撞後倒地，左腳卡進擋鍊條中，動彈不得，消防員獲報在現場出動重機具救援，協助董男脫困送醫。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

消防員破壞董男重機的擋鍊條，順利幫助受傷的董男脫困。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

卓姓男子駕車從五福路轉彎至文衡路時，未禮讓直行的重機騎士，發生擦撞意外。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市新興區昨（29）日深夜發生一起車禍，1輛轉彎的自小客車行經五福和文衡路口時，未禮讓騎乘重機的董姓騎士，當場發生擦撞，董男的重機再衝至待轉區的機車騎士，造成董男左腳卡進擋車鍊條中動彈不得，消防隊一度出動重機具切割車體才幫助董男脫困，所幸送醫無生命危險。

警方指出，該起車禍發生在昨（29）日深夜23時20分許，當時28歲的卓姓男子駕駛自小客車行經五福二路由西向東欲右轉彎至文衡路時，未禮讓直行的18歲董姓男子騎乘的重型機車，當場擦撞董男的重機，董男的重機又往旁衝撞停在待轉區的19歲許姓男子的機車。

當時董男人車倒地後，董男左腳不偏不倚卡進重機擋鍊條中，整個人痛得動彈不得，消防隊獲報救援，一度出動重機具切割車體，才幫助董男脫困，所幸送往大同醫院救治，無生命危險。

警方事後對卓男和董男施以酒測值，2人均未酒駕，研判為卓男轉彎車未禮讓直行車的董男才釀禍，詳細車禍肇責由警方調查釐清。