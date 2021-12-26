影音來源YouTube/中天新聞

台灣地狹人稠，交通工具更是常塞爆馬路，引發不少路上糾紛、意外。日前一名重機騎士疑似不滿前方計程車開太慢，短短幾秒內閃了3次大燈，超車後還疑似故意放慢速度逼車，未料下一秒重機自撞護欄慘摔，影片曝光網友也狂酸業力引爆。

事故發生在23日晚間10點左右，台64線上一輛重機疑似不滿前方小黃車速慢，佔用內車道，短短幾秒狂閃3次大燈，從外車道加速超車後，重機騎士又突然打方向燈切回內車道，且開始刻意放慢速度，妨礙計程車行駛。

計程車駕駛不想發生衝突，便將車切換到外車道，重機騎士見狀才加速準備離去，沒想到下一秒就疑似因車速過快，自撞護欄慘摔，在地上滾了好幾圈。

計程車駕駛見狀，當場停車幫忙報案、叫救護車，騎士送醫後沒有大礙，但出現骨折情形。計程車駕駛強調，對方似乎不滿他開在內線道，但自己都有遵照最高速限80公里行駛，絕對沒有刻意當路隊長擋路。

影片曝光不少網友狂酸：「業力引爆」、「現世報來的真快」、「好療癒」、「摔車那段我重播了10幾次」、「小黃也太好心，還幫忙叫救護車，要我就不管了」、「看到一堆在台64飆100多的就很火大」、「沒被抓交替就該偷笑了」、「自作孽啊」。