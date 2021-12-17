39歲大陸男星高雲翔因《羋月傳》、《宮鎖連城》走紅，2018年卻在澳洲捲入性侵風波，儘管2年後獲判罪名不成立，形象還是全毀，演藝事業也大不如前，日前他久違現身，以話劇製作人的身份接受採訪，然而字幕上寫的名字卻是「高晟暉」，而不是高雲翔，在網路掀起熱議。

高雲翔返回大陸後，疑似經濟狀況出問題，還在網路上拍賣家中的奢侈品，為了證明自己的振作，還剃光頭和狂瘦身，然而這波操作大陸網友並不買單，怒轟他是渣男，就算法律還他公道沒有性侵，但他還是背叛老婆董璇，且事發過後董璇還得為他收拾善後。

網友認為高雲翔就算不是性侵，還是出軌背叛董璇。（圖／翻攝自微博）

沉寂了一陣子，高雲翔日前再度亮相，他為自己製作兼演出的話劇宣傳，受訪影片中能看到他的面容憔悴，疑似腫一圈，後製名字顯示「製作人高晟暉」，官方海報上的名字也是「高晟暉」，就是不見高雲翔三個字，引發外界猜測，高雲翔是想和過去切割，一切重新開始，才會悄悄改名後復出。

高雲翔看起來十分憔悴。(圖/翻攝自微博)

高雲翔當時赴澳洲拍攝《阿那亞戀情》，傳出和製作人王晶迷姦女性，儘管董璇全力營救，卻仍無法挽回深情形象、演藝事業，還有許多戲劇、代言也通通被撤換，就連8年婚姻都在去年畫下句點，高雲翔近來雖然積極復出，卻引來大批網友卻狂酸，人氣回溫的那天遙遙無期。