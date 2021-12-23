主計總處今（23）日公布「薪資中位數」指出，2020年我國薪資中位數成長0.48％，為近四年最低，值得注意的是，低於平均薪資的上班族升至67.88％，續創新高，反映國內超過三分之二的上班族低於平均薪資。

國勢普查處副處長陳惠欣表示，平均數易受極端高薪者拉抬，和民眾的感覺有落差，因此主計總處自2016年起開始發布薪資中位數，以讓各界了解薪資分布的情況。

我國2020年上班族（受僱者）人數811萬人，將其依薪資依高低排序，第405萬名這位上班族所領的薪資，即薪資中位數，他位處中間，贏一半的人，也輸一半的人，不會像平均數被極端高薪者拉抬上去，比較接近中產階層的感受。

主計總處公布2020年的薪資中位數50.1萬元（年薪），年增率0.48％創近四年最低，也低於極端高薪者的成長率，因此「中位數對平均數的比值」續降至0.771，續創新低，而低於薪資平均數的人數占比則升至67.88％，意即超過三分之二的人領不到平均薪資，這個比率續呈增加。

陳惠欣表示，2012年低於薪資平均數的人數占比64.98％，此後逐年擴大，前年升至67.72％，去年又略升至67.88％，也就是超過三分之二的人所領的薪水，已低於平均薪資。