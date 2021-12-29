女星溫妮（黃于恩）從《大學生了沒》出道，近年加入《木曜4超玩》主持群，可愛形象受到許多粉絲喜愛，還被封為「木曜女神」、「國民女友」，IG還擁有將近百萬粉絲，感情生活也備受關注，自從2019年和李玉璽分手後，溫妮一直自稱單身，沒想到如今身邊已經悄悄出現對象。

據《鏡週刊》報導，8日下午溫妮出席完活動，溫妮男友就開著BMW來接送女友，等到傍晚工作結束後，溫妮和男友立刻奔赴信義區看電影約會，3天後溫妮晚間11點多結束工作行程，搭乘計程車前往信義區和男友碰面，一同前往夜店，直到隔日凌晨2點才和其他友人離開。

期間，一行人在路邊聊天，男友也不時伸手調戲溫妮，小倆口打打鬧鬧，充滿粉紅泡泡，最後男友更是直接將溫妮抱進懷中，又從後方雄抱，最後還當街吻了起來，甜蜜指數破表，最後情侶倆搭著計程車回到溫妮位在松山區的住處，媒體起底男方來頭不小，身分雖然是上班族，身家資產卻超過上億，平時常開著BMW接送女友。

消息曝光後，對此，溫妮經紀人娃娃回應，男方是溫妮的多年好友，最近才比較常相處和交往，希望大家能多給予空間，而周刊拍到的親吻照是角度問題，只是因為溫妮的眼睛有異物跑進去，男方才會靠近為她察看，卻被誤會成兩人在親吻。