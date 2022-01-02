英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）今天堅稱，在英格蘭重啟防疫限制措施「絕對是最後才用的手段」，稱英國必須「試著和COVID-19共存」。

法新社報導，英國是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情最嚴重的歐洲國家之一，至今已有14萬9000人染疫病歿。英國今天有近16萬3000人染疫，在單日確診連多天達史無前例程度之後，今天的病例數有略微下降。

英國政府僅負責英格蘭的健康政策，他們目前為止仍不願暫停社交和大型活動，與蘇格蘭、威爾斯與北愛爾蘭不同。

在Omicron變異病毒株的助長下，全國各地的染疫人數激增到前所未有的狀態，北愛、蘇格蘭、威爾斯從耶誕節起就開始實施限制聚會的新規定。

但倫敦的首相強生（Boris Johnson）政府堅稱，數據尚未不足以證明在英格蘭採取這類措施的正當性。

衛生大臣賈維德在「每日郵報」（Daily Mail）上寫道：「限制我們的自由必須是絕對最後的手段，且英國人民也盼我們竭盡所能避免走上這一步。」

他補充道：「我已經下定決心，我們必須給自己最好的機會，來與病毒共存」，他也指出「封鎖會帶來巨大的健康、社會、經濟成本」。

儘管染疫人數創下歷史新高，但需要住院或進到加護病房的患者人數卻沒有那麼顯著的增加，升高外界對於Omicron嚴重性較弱的希望。

賈維德信誓旦旦的說：「我一直和國民保健署（NHS）密切配合，確保對未來可能的情況做好準備並保持彈性。」（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110102