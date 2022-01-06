旗下包括航空與航太事業的英國維珍集團，其創辦人布蘭森(Richard Branson)與家人確診感染Omicron新冠變異株。因此，他將不克出席周五集團旗下火箭發射公司維珍軌道(Virgin Orbit)在美國上市的敲鐘儀式。

布蘭森在Twitter發推文指出，他夫婦二人、以及其他家庭成員都感染了Omicron變異株。他並說，他本人染新冠病毒後出現了輕度癥狀，目前正在恢復中。

布蘭森表示，有資格打加強針的人應該盡量接種，這一點「再怎麼強調也不為過。」