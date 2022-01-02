41歲的柳岩曾被封為「大陸最性感女主播」，當年憑E奶身材與甜美臉蛋走紅演藝圈，2016年卻意外捲入包貝爾的「婚鬧」風波，當伴娘卻被新郎與伴郎企圖丟下水，讓她嚇得花容失色又差點走光；她上節目不願老被拿身材做文章，卻反被調侃「妳不就靠這個走紅的嗎？」。日前柳岩參加李靜節目還曾透露，在相親節目被男觀眾嫌棄「年紀太大了」，她甚至直言自己「已經做好了單身準備到老的準備」，一番告白令人心疼。

2021年12月31日跨年前，柳岩參加李靜節目的視頻截圖在網上曝光，她在節目中被問到「是否會參加相親」時，直言自己「現在没有人願意和她相親」，這讓李靜十分震驚；柳岩緊皺眉頭，表情無奈，她表示自己三十幾歲時相親非常成功，每個人都會看上她，可現在卻無人問津。

柳岩以合身剪裁及單側開衩的裙擺設計大方展現出白皙長腿、S曲線。（圖／摘自微博@柳岩）

柳岩從2000年出道當主持人，曾是廣東衛視的當家花旦，之後她跨界當演員，參演了《畫皮》、《少帥》和《受益人》等膾炙人口的作品，事業發展得紅紅火火。相聲演員「小岳岳」岳雲鵬曾與柳岩合作演出電影《從你的全世界路過》，岳雲鵬後來常拿張信哲《過火》歌詞「關於流言（柳岩諧音）我裝作無動於衷」來當包袱段子，開玩笑指張信哲「不誠懇」，可見柳岩是全民公認的性感女神。

岳雲鵬曾與柳岩合作演出電影《從你的全世界路過》。（圖／網易娛樂）

然而柳岩的感情路卻走得非常坎坷，近日在節目《新相親大會》中，柳岩自曝已經3年沒有談戀愛了，上一任男友和她在一起三四年，可在媒體曝光後，對方卻直接提出了分手，這讓柳岩很受傷，感慨地說其實對方就是不愛她了。且柳岩還曾被一任前男友「無縫接軌」，對方曾向柳岩甜蜜求婚，這讓柳岩相當感動，認為對方就是自己的真愛，可在兩人分手後，男方很快就找到了新歡。

柳岩從主播轉到演藝圈後表現亮眼。（圖／翻攝自柳岩微博）

柳岩2016年曾受邀擔任好友包貝爾婚禮的伴娘，卻因為新郎與伴郎們共5人的一時興起，企圖將柳岩扔下水，讓她嚇得花容失色又差點走光，輿論當時痛斥包貝爾等人不尊重女性；風波過後網友又發現當時想丟柳岩下水的人，慢慢都疏遠了她，包貝爾更將微博有關柳岩的照片都刪除，形同變相「被封殺」。事隔4年，柳岩累積演技與實力，終於在2020年以電影《受益人》贏得澳門國際電影節最佳女主角，憑實力證明自己「胸大有腦」。

包貝爾和柳岩因鬧伴娘事件形同陌路。（圖／翻攝自東網）

如今41歲的柳岩依舊單身未婚，她直言自己「已經做好了單身準備到老的準備」，並且還想好了老年生活的日程表，和她媽媽一模一樣，態度仍然樂觀積極。網友粉絲們看了紛紛祝福，希望柳岩能早日遇到真命天子，積極生活。