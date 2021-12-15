每到聖誕節、跨年等節日時，大街上、到處總是有成雙成對在約會的人們，讓單身的男女顯得更寂寞。運勢命理網站靈匣網指出，生肖牛、鼠、羊、兔、馬的人，可以期待2022年的到來，他們在這一年的感情運勢超級好，桃花朵朵開、真愛在身邊。

▍生肖牛

屬牛人比較木納，不善言辭，無論跟誰相處打交道話都不多，即便是心裡想法很多，也不會說一些好聽的或者是甜言蜜語，因此跟異性交往的圈子也不大。

不過屬牛人經歷了本命年以後，在2022年整體運勢都有大的提升，還有多顆吉星入命，為屬牛人催旺運勢，帶來更多更好的機會。尤其是紅鸞星動，讓異性緣分特別好，如果還是單身男女，身邊將有很多適合的異性出現，脫單有望。

▍生肖鼠

屬鼠人性格開朗活潑，情商很高，擅長社交，對自己在意的人很貼心。但是在面對外在誘惑的時候難免會亂了方寸，做出一些不好的事情來。他們的人際關係一般來說是還不錯的，身邊異性朋友也不少，但是真正符合自己條件的人卻遲遲還沒出現。

屬鼠人在2022年裡，感情運勢較好，桃花較多。如果還是單身男女，可以遇到自己心儀的人順利脫單，但如果是已婚人士，卻要小心身邊的爛桃花了。

▍生肖羊

屬羊人性格溫順，心思細膩，有著極強的包容能力，所以身邊朋友很多，異性緣分也比較好。只不過在選擇另一半的事情上，他們特別謹慎小心，而且絕不將就。

屬羊人在2022年感情運勢非常好，有吉星「天喜」幫助，將會有正緣出現，如果還是單身男女，只要忠於自己內心真實的想法，就能夠遇到那個心動之人，並且幸福脫單。他們心思細膩，在感情方面比較敏感，有時候難免會影響到感情的發展，所以即便是遇到了合適自己的人，也要試著改變自己的心態，才更有利於感情發展。

▍生肖兔

屬兔人性格溫婉，氣質優雅，在與人交往的時候可能會猶豫不決，態度好像不夠明確，總像是戴著一層朦朧的面紗一般，讓人不能確定他們的真實想法。

屬兔人在2022年裡，有「咸池」吉星入命為他們催旺感情運勢，帶來諸多桃花。雖然對已婚人士來說是一次很大的考驗，但是對於單身男女來說，無疑是大好機會，將有較多機會接觸到更多優秀異性，並且雙方都有好感，有利於進一步的發展。可以多加利用和珍惜。

▍生肖馬

屬馬人性格活潑好動，為人坦誠大度，在感情方面非常認真謹慎，不會輕易與異性交往。他們大多長相出眾、氣質優雅，雖然身邊有不少追求者，但是自己的眼光較高，一般人根本入不了眼。

屬馬人2022年婚姻宮遇到了胎運，一整年的婚姻感情運勢都是大吉，將有機會結識到一些不同類型的異性。因為婚姻宮本就代表著婚姻和愛情的質量和吉凶，如果有吉星入住的話，自然愛情運勢是相當好的。