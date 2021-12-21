我們都希望每一年都能順遂開心，生活富足，內心充實，幸福平安度日。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析12生肖2022年的潛在危機，每個生肖或多或少都會受到厄星的影響，遇到一些疾病和災禍，提前知道自己的危機在哪，就能事先做好準備，等到面對時就能用冷靜的態度處理，只要不自亂陣腳，就能逢凶化吉。

▍屬鼠人受「劫財」的影響，容易遇到意外風險，財運不佳，財務易被人爭奪。

▍屬牛人逢「劫煞」，代表損失、不順，會出現一些意外災禍。

▍屬虎人為本命年，「值太歲」兇運最大，易破財傷身。

▍屬兔人遭逢「病符」，健康狀況堪憂，抵抗力下降，易患各種疾病。

▍屬龍人遇「官符」，多有口舌是非，容易招惹官司，被小人陷害。

▍屬蛇人「害太歲」，易遭遇意外傷害，或是被他人暗算，容易破財傷身。

▍屬馬人逢「白虎」，為傷災之星，是極為凶險的，易出現疾病、意外事故等。

▍屬羊人會受「亡神」的影響，精神狀態差，容易心神不安、頭痛失眠。

▍屬猴人「衝太歲」，運勢動盪，不僅破財，還會有疾病傷痛纏身。

▍屬雞人遭逢「破軍」，多有不吉之事，影響財運和事業發展。

▍屬狗人遇「五鬼」，輕則損財，重則害災，易被疾病纏身。

▍屬豬人「破太歲」，容易有破財，感情破裂，名譽受損之事。

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