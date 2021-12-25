馬上就到2022虎年了，每個人的運勢會發生一定的改變，生活、職場、感情等方面也會有所變化。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬狗、馬、羊、牛的人在虎年能出門遇貴人，財神爺鎮守家中，諸事順心，度過順心愉快的一年。

▍1.生肖狗

虎年屬狗人有「飛財」命格，特別有利於從事偏門行業，大膽嘗試，細心執行，拿出幹勁拚一把，說不定能就此翻身，大富大貴。屬狗人偏財運入家門，容易一夜暴富，只要注意規避風險，就能有滿意的回報，得到財神爺的關照。

▍2.生肖馬

虎年屬馬人整體運勢非常好，身邊一切事情和手邊的任務都發展順利，人氣高漲，在貴人的幫助下，事業財運大有所獲，好運氣擋都擋不住。一整年財源不斷，財富收入比平時多好幾倍，事業一帆風順，對自己充滿信心。

▍3.生肖羊

屬羊人虎年有吉星照拂，事業、財運皆能如意順遂，運勢大幅度增漲，事業蒸蒸日上，許多方面都會有很大的突破和進展。人緣增旺，人脈順利擴展，身邊貴人多，在求財的過程中不管有什麼阻礙出現，都能順利解決。

▍4.生肖牛

屬牛人在虎年「正財」入命，財氣繞身，鴻運當頭，財運明顯比過去一年還要旺許多，這一年能夠得到貴人的幫助發大財，同時擴展人脈，認識許多重要的貴人，事業也越來越順利。生活事業如魚得水，手中錢多，心情也變得十分美麗。

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