星座運勢網站「蘇米的星座館」分享，巨蟹座、天蠍座、雙魚座過去一段時間運勢不順，不過終於能在2022年迎接好運，鹹魚翻身，告別過去的霉運，從年頭旺到年尾。

▍1.巨蟹座：事業最旺

巨蟹座在2021年事業不順，屢屢遭受阻礙，總是有些環節無法處理妥當，還因此開始懷疑自己的能力，職場上受到小人陷害，無論怎樣努力都難以升遷，不過這一切不順遂都即將過去，明年起事業運明顯提升，可能會換新上司，看重你的能力，有望升職、加薪，也可能跳槽到更有發展性的公司，能力大幅成長，前景一片光明，對事業有野心的人，一定要好好把握2022年的好運。

▍2.天蠍座：愛情最旺

天蠍座在過去一年裡感情總是不太順利，單身的人桃花不多，就算有追求者也大多都是爛桃花，不過在2022年天蠍座終於要迎接桃花巔峰期，尤其在下半年，單身者能遇到讓你心動的優秀對象，就連母胎單身、或是專門收割爛桃花的天蠍，都有機會在2022年找到能穩定下來的好對象。若是目前已有伴侶，但是過得不幸福的人，也有機會在2022年做了斷，恢復自由之身，找到真的適合自己的對象；若是處在穩定交往關係的天蠍，2022年婚運不錯，可以開始著手計畫兩人的喜事。

▍3.雙魚座：財運最旺

雙魚座過去幾年財運普通，可能因為錢來錢去，一直難以儲蓄，或是薪水普通，又一直沒加薪機會，不過這種窮苦的狀況終於要成為過去式，2022年起，雙魚受到財神爺庇佑，正職收入成長，還有機會找到能賺錢的副業，存款順利提升，手頭變得寬裕，經濟沒有壓力，每天過得更無憂無慮。