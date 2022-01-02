奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享1/3～1/9星座運勢，摩羯座事業運最旺，牡羊座愛情運最旺，水瓶座金錢運最旺；另外金牛座事業運需要留意，雙魚座愛情運需要留意，天蠍座金錢運需要留意。從整體運勢來看，牡羊座運勢最旺，整體運勢達5顆星，一定要好好把握下周的好運。

▍牡羊座

整體運勢★★★★★

牡羊朋友下周充滿開心與愉悅，心靈上的喜悅反應在外在，讓你看起來清新不少，若目前有煩人的事情，也將在下周了結。下周愛情運最旺，雙方關係升溫，充滿濃烈的愛意，相處更加融洽，溝通順暢，能解決某些分歧已久的問題。

▍金牛座

整體運勢★★

下周金牛朋友會自找麻煩，面對許多事情多了點猜忌，這樣的狀況帶來焦躁、憂慮，甚至就寢時腦袋都還在想個不停。下周事業運需留意，將會缺乏自信，對周遭環境失去安全感，可能會和同事產生摩擦，要多加注意情緒波動。

▍雙子座

整體運勢★★★★

雙子朋友下周思緒靈活起來，處事也踏實許多，是向前邁步的一周，但對於事情的堅持度卻下降，有三分鐘熱度的狀況發生。

▍巨蟹座

整體運勢★★

下周巨蟹朋友莫名很念舊，過往的事情不斷浮現在你目前的生活，有那麼點守舊的狀況發生。

▍獅子座

整體運勢★★★

大環境的不穩定，讓獅子朋友下周感到不安、惶恐，因此下周會積極的尋找讓自己穩定下來的方式，算是起伏較大的一周。

▍處女座

整體運勢★★★

下周處女朋友變得比較計較，甚至開始有競爭的狀況出現，雖然一點點的競爭有助鞭策自己，但下周的競爭則顯得較惡性些。

▍天秤座

整體運勢★★★

下周天秤朋友受夠了緩慢的步調，而動身開始改變些什麼，但奧斯要提醒，這樣的衝動有時反而容易引發大錯！

▍天蠍座

整體運勢★★★

下周天蠍朋友的耐性降低，情緒起伏較大，建議下周要多發揮自己思考周詳的優點。下周正偏財運皆不太理想，要避免衝動的支出，建議花錢之前要多想一下。

▍射手座

整體運勢★★

下周射手朋友的物質慾望提升許多，看待事情變得粗心，讓自己停留在物質層面，也因為如此讓自己的心靈層面空虛許多。

▍摩羯座

整體運勢★★★★

下周摩羯朋友態度更加穩重踏實，面對許多事情能按部就班的處理，這樣的態度讓自己對事情的掌握度提高許多。下周事業運最旺，態度積極，立下不少良好的基礎，特別是業務性質工作、或有加薪機會的朋友，有望迎接好消息。

▍水瓶座

整體運勢★★★★

水瓶朋友下周的生活踏實且穩定，過往擾人的事情都減緩許多，讓你在下周感到開心愉悅。下周正財運優於偏財運，理財能力與直覺強烈許多，可多著重在理財規劃。

▍雙魚座

整體運勢★★

下周雙魚朋友的想像力、創造力消退許多，有自我封閉的狀況，也因為如此開始自我懷疑，行動力也因此消退。下周愛情運需留意，雙方溝通不順暢，感情降溫，還會有翻舊帳的狀況，建議要積極處理，才能跨過難關。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】