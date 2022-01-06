每個女孩都希望能夠嫁得好，若能攀上一個有錢的好老公，下半輩子就可以不用努力，只要當個少奶奶就行。有四個星座女特別容易吸引富二代，最有機會嫁入豪門，藉著結婚飛上枝頭變鳳凰！

▍1. 處女座

處女座的女人既強勢又聰明，她們看男人的眼光非常精準，標準也很高，在曖昧時期就會默默評分，對她好只是基本門檻，家世背景、職業、氣質等等都是評分項目，沒達標的不會輕易交往，因此她們交往的對象通常條件都很好，自然容易嫁得好！

處女女在曖昧期就會先為對象評分。（示意圖／shutterstock）

▍2. 獅子座

獅子女無論出身如何，都有很高的機率嫁入豪門，因為她們很愛面子，不只出門會把自己打扮得光鮮亮麗，也不希望交往的對象比她們差。此外，獅子女自信、高傲的個性容易讓富二代心動，兩相加乘之下就讓獅子女特別有機會嫁入豪門。

▍3. 摩羯座

摩羯女通常顏值很高，本來就有不錯的桃花運，再加上她們喜歡有派頭的對象，自然會選擇條件較佳的對象交往。而且摩羯女的婚姻運也不錯，在婚後的生活也會很美滿，不只嫁入豪門，也能穩座少奶奶的寶座。

▍4. 天秤座

天秤女的家庭運勢特別好，從小她們就能幫助父母讓家庭更好，長大結婚就是旺夫、旺子的命，如果出身不好，也有機會嫁入豪門，讓丈夫成為靠山，甚至幫助丈夫的事業成功，成為富一代，從此衣食無缺。