全球最大貨櫃航運集團馬士基（A.P. Moller-Maersk）發表報告指出，預期由於塞港導致貨輪船期延誤，明年第一季運載量將繼續受到限制，整個農曆新年期間的艙位仍會十分吃緊。

馬士基表示今年底需求依舊強勁，儘管全球供應鏈持續面臨擁塞和中斷問題，以及新冠疫情對經濟造成挑戰，該公司對明年初業績抱持謹慎樂觀的態度。即將來臨的農曆新年（2月1到7日）可能會出現假期前的貨櫃高峰，尤其中國南方一些駁船服務將會暫停。

馬士基指出，航運產業運載產能依舊緊張，陸地貨運受阻持續地影響供應鏈，港口瓶頸也導致海運效率降低。目前在美國西岸港口等待的船舶是平常時期的三倍，美國東岸港外等待的船舶數量自去年以來就不斷上升。至於中國、歐洲港口外船隻擁塞的情況則獲得舒緩。

馬士基強調，減碳物流是該公司最重要的永續策略，自2008年以來，該公司碳排放總量已減少46％，預計2023年首艘碳中和的貨櫃將啟航。

中國農曆新年通常是中國出口的高峰期，考量到疫情最新情況，多數工廠仍在觀望疫情發展與官方命令，官方的指示到1月應會更明朗。馬士基預期需求強勁的海運量自12月開始，為了讓農曆年的訂單高峰順利進行，馬士基中國事業已額外取得倉儲和陸地運輸容量，並與客戶密切溝通海運計畫。

這家海運巨擘提到，由於航運延宕導致運載量吃緊，預料第一季農曆年的艙位仍然吃緊，40呎貨櫃料將供不應求，但20呎貨櫃則有剩餘，尤其是大中華地區，在農曆年前一些地區仍面臨貨櫃短缺。

關於亞洲到北美航線，馬士基預期因塞港而導致運載量減少，預料北美港口的困境短期內不太可能改善，因此建議客戶延長實際啟程與預計到達時間之間的交付周期。