全球供應鏈瓶頸遲遲未獲改善，企業飽受高物流成本與貨運難題的困擾，為降低相關衝擊，企業不得不延長疫情期間採取的臨時替代措施，甚至規劃新的策略，以求突破當前困境。

有些企業採取延用臨時措施，像是將貨物存放在閒置的卡車拖車中，其他企業則是想辦法從已經吃緊的通路網中榨出額外的負載，或是從較近的地方購買原物料，藉以降低成本。

由於零售商、製造商到通路商等所有業者都爭相回補因疫情拉低的庫存，不論是海運、陸運到包裹快遞市場都呈現供不應求，不僅推升供應鏈成本，同時也壓縮業者的獲利率。

雖說季節性需求高峰已有消退的跡象，但業者2021年採取的應變策略仍然面臨壓力，因為美國消費者支出強勁支撐貨運需求，並加重供應鏈緊縮壓力，導致2022年運費持續看漲。

俄亥俄州邁阿密大學農民商學院供應鏈管理教授艾拉姆(Lisa Ellram) 表示：「業者正在尋找各種方法來降低自己的成本，相關的措施以獲利的角度要對公司有利。」

家得寶(Home Depot)和沃爾瑪(Walmart)等資源雄厚的大型企業不計代價採取包船的策略，但中小型廠商可以動用的資源就相對少很多，只能另謀對策。

以總部設在加州安納罕的電商集團HomeLife Media為例，該公司產品主要從中國進口，但鑒於海運與空運成本大漲好幾倍後，轉而從美國本土廠商採購。

HomeLife資訊科技副總裁羅德里魁茲(Ivan Rodriguez)表示，「公司計劃增加外包給美國國內供應商的比重。」HomeLife還開始與一家總部位於墨西哥的金屬加工公司合作，將該公司生產以寵物為主題的產品直接交貨給HomeLife的客戶。

總部位於克利夫蘭的物流和配貨公司 Shipping Pilot則是想辦法擴大儲放空間，採購半掛拖車放在閒置的卸貨平台，來囤放爆大量的貨物。