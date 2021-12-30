新北市永和警分局即日起執行「無時段取締酒駕大執法」，農曆年前不限夜間，無時段性針對酒後駕車全面嚴格取締。（永和警分局提供）

新北市永和警分局即日起執行「無時段取締酒駕大執法」，農曆年前不限夜間，無時段性針對酒後駕車全面嚴格取締。（永和警分局提供）

高雄BMW男酒後駕車肇事導致一死三傷，除造成一家人天倫夢碎外，也引起公憤，為嚴正遏止酒後上路惡行，新北市永和警分局即日起執行「無時段取締酒駕大執法」，農曆年前不限夜間，無時段性針對酒後駕車全面嚴格取締。

永和警分局表示，依現行規定酒駕除機車駕駛人處1萬5000元以上9萬元以下罰鍰，汽車駕駛人處3萬元以上12萬元以下罰鍰外，並均吊扣其駕駛執照1年至2年。

肇事致人受傷者，並吊扣其駕駛執照2年至4年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照，並不得再考領，尤其職業駕駛一被查到酒駕吊照，等於立刻失去謀生工具。

除此之外，酒駕吊銷重考之駕駛人，依2020年新修正道交條例規定，必須再花10萬元左右在座車上安裝配備車輛點火自動鎖定裝置(俗稱酒精鎖)方能上路，不得使用其他無酒精鎖裝置的車輛，否則將處6000元以上1萬2000元以下罰鍰。

永和警分局表示，今年永和地區已告發酒後駕車近70件，但即使不斷的宣導和加強執法，且罰則不斷提高，仍然還是有駕駛人酒後上路造成寶貴的生命枉死。本次執法重點，除夜間加強路檢稽查，並於熱炒店、薑母鴨、KTV或卡拉OK等等易發生酒後駕車場所加強巡邏攔查外，以往常有喝到深夜，然後一早帶著醉意驅車上班的，警方也將規劃勤務日間時段在路口針對宿醉者實施酒測，請民眾勿存僥倖心態。

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