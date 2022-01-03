因酒駕造成事故層出不窮，台東縣警局元旦連假執行酒駕大執法，3天取締25件酒駕案，其中有多件是駕駛前晚喝酒，上午宿醉騎車被取締，酒測值超標，去年共有24件是「隔夜酒」駕駛，警方強調，前天晚上宿醉未退，清晨騎車上路不僅危險，若酒測值超標也要受罰。

元旦3天連假，台東湧入大量遊客，也有民眾徹夜狂歡，台東縣警局交通隊組長邱中正表示，3天共取締25件酒駕案，其中24件駕駛酒測值都達每公升0.25毫克，依公共危險罪移送法辦，

邱中正也提到，近日酒駕取締發現，不少被酒測者是前一晚喝酒，以為睡一覺起來就沒事，孰知昨晚酒後宿醉未退，清晨騎車上路不僅危險，經臨檢酒測值超標，一樣要受罰，不僅破財，若發生車禍，還可能害人害己。

他舉例，31日上午7點左右，台東市就有1名機車騎士與小貨車發生擦撞，騎士除了受傷以外，酒測值也超標，雖然他解釋前天晚上只喝了2瓶啤酒，但是隔夜酒仍要挨罰。

邱中正說，去年台東縣車禍造成44人死亡，事後抽血檢測發現有10名死亡駕駛，體內有酒精成分，其中7人換算酒測值超過1，代表大量飲酒，有4人是酒駕累犯，為遏止酒駕事故，警方將持續在各路段臨檢，不分平假日、白天或深夜取締酒駕。

此外，2日上午池上分駐所接獲民眾報案稱，有部車輛雙黃線違規超車，被他勸阻時聞到對方有濃厚酒氣，疑似酒駕，警方獲報前往攔查，經實施酒測，酒測值為0.8MG／L，全案依違反公共危險罪嫌移送偵辦，可見民眾對於酒駕也都深痛惡絕。

因酒醉造成事故層出不窮，甚至有家庭因此而天倫夢醉，台東縣交通警察隊副隊長傅祥光強調，歲末年終民眾聚餐飲酒機會增多，呼籲飲宴之後搭計程車或請代駕，絕對不要酒後駕車，警方一定會加強取締，維護交通安全決心絕不鬆懈。

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