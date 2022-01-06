羅姓男子酒駕騎車蛇行被抓，員警測得驚人的2.5毫克酒測值，一審判6月，二審翻盤，認為檢測異常、改判無罪。檢方不服上訴，高雄高分院認為，員警當時蒐證有瑕疵，當下就該改用其他儀器重測，仍判羅男無罪，不得上訴。

羅男2020年4月在屏東縣東港鎮某小吃部與3名友人共喝6至7瓶啤酒後，騎著電動自行車蛇行被警察攔查，當場測出酒精濃度高達每公升2.5毫克，超標整整10倍，當時替羅男酒測的員警還驚訝說出「阿娘喂」、「沒看過這麼高的數值」、「最高頂多1.5毫克」等語。

一審法官查出，羅男有2次酒駕前科，罔顧自身及其他用路人生命安全，依不能安全駕駛動力交通工具罪，判6月，併科罰金6萬元，分別得易科罰金及易服勞役。羅男不服，提起上訴。

屏東地院認為，羅男酒測超標10倍實屬罕見，根據相關研究，酒精濃度達2毫克時，就會出現「呼吸中樞麻痹、漸近死亡」狀態，2.5毫克時則會「致死」。依照道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第19條之2規定，檢測結果異常，不論其原因為何，測試者皆應依法「停用該儀器，改用其他儀器進行檢測，並留存原異常紀錄」防杜爭議，但當下員警並沒有重測，基於「罪證有疑、利於被告」之證據法則，判羅男無罪。

檢方不服再上訴，更一審法官認為，羅男提出醫院肝功能檢測報告為正常，可證明他沒有所謂「酒精反應特異」情形。員警當時蒐證明明有瑕疵卻沒有重測，也沒有要求羅男進行直線及平衡測試錄影，就不能據此對羅男為不利認定，因此原審無罪諭知並無違誤，判羅男無罪定讞。

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