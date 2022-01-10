海軍192艦隊7名軍士官休假到有女陪侍的KTV飲酒狂歡，彭姓上士不滿同袍點歌諷刺他「沒路用」，竟偷偷用手機錄下同袍全裸狂歡影片外流，害7名軍士官全受處分，艦指部指揮官李宗孝開記者會鞠躬道歉。彭男事後挨告，一審判無罪，二審高雄高分院認定他是蒐證不法、端正國軍風紀，判決無罪確定。

2019年1月，黃姓上尉帶領6名同袍到高雄市楠梓區一家熱炒店聚餐，吃飽眾人興致高昂，協議續攤，移往鄰近一家有女陪侍的KTV飲酒作樂。

席間，陳姓士官點唱茄子蛋樂團歌曲「浪子回頭」，彭姓上士認為陳男唱「沒路用的人」的歌詞是在暗示他，氣得離席，隨後又被同袍勸回。由於包廂內還有數名傳播小姐炒熱氣氛，高男興起脫個精光，彭男竟偷偷用手機錄下高男的脫序行為，4個月後向憲兵隊檢舉，影片也隨後外流。

該段脫序影片引發媒體報導，艦指部指揮官李宗孝還親上火線開記者會鞠躬向社會大眾道歉，當天續攤的7名軍士官都被記一次大過以上的處分，檢討汰除，彭男也挨告。

彭男辯稱，自己長期在單位中被霸凌，才會拍下這段影片檢舉。至於影片為何外流他則不知情。一審橋頭地院認為，彭男是為了蒐證不法才側錄影片，判其無罪。

檢方不服上訴，高雄高分院採信彭男說詞，認為他錄影之舉是維護、端正國軍風紀的公益優於遭偷拍的士官的隱私權，判彭男無罪確定。