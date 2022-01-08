台北市議員王鴻薇、國民黨文傳會副主委鄭照新、林家興等人去年12月底到NCC檢舉「議顏堂」亂象，NCC卻表示，雖進入處理程序，但難在補選前完成。對此，國民黨台北市議員王鴻薇表示，難怪這些綠媒敢如此囂張，選舉奧步層出不窮，出事也是自律了事，反正選都選完了，能拿他們怎麼辦？

王鴻薇今（8日）在臉書發文表示，日前自己和、國民黨文傳會副主委鄭照新、林家興等人到NCC檢舉「議顏堂」亂象，但直至投票日前最後上班日，仍未收到回文，經一再追問，才發現NCC7日發文，選後檢舉人才會收到回文，完全就是毫不掩飾護航「議顏堂」的打手角色。

王鴻薇批評，民進黨政府拆顏家房子倒是衝第一，自家人媒體亂象，NCC倒是很會裝死，一律都送媒體自律，白話說就是叫它們下次小心國家公器淪落綠營打手，讓人心寒。

從檢舉議顏堂亂象至今，王鴻薇直言，主管機關NCC都沒有回覆，是自己辦公室助理打電話才說1月9日選舉後才會回函給陳情人，處理到人家都選完了，有什麼用？難怪這些綠媒敢如此囂張，選舉奧步層出不窮，出事也是自律了事，反正選都選完了，能拿他們怎麼辦？