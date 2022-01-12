台北地檢署

國民黨副發言人楊植斗因去年10月台中第二選區前立委陳柏惟罷免案期間，在臉書PO出祭品文，表示若刪Q通過，「我再發200份雞排」，遭檢舉涉嫌賄選，違反《選罷法》。台北地檢署調查後認為，楊男並非要求選民一定要投罷免票，且以區區雞排代價，應不至於有台中人會為此到台北，認為賄選罪嫌不足，12日將楊不起訴。

楊男曾任國民黨台北市議員羅智強、王鴻薇助理，去年民進黨台北市黨部前高階黨工之子趙介佑涉入黑道、詐欺案，引發民進黨「黑道之亂」，當時國策顧問黃承國被爆有黑道背景後辭任，楊為此發放200份雞排，並PO文挺刪Q。

楊在臉書貼文「陳柏惟被罷免，我再發200份雞排」，「今天下午，我在大安文山區的交界處發放200份雞排，慶祝黑道國策顧問黃承國下台」、「若刪Q通過，比照辦理，我也會在大安區？文山區 ＃各發雞排100份，屆時歡迎大家一起來慶祝」。

事後有民眾認為，楊植斗PO出這篇祭品文，已違反《公職人員選舉罷免法》對有投票權人期約行求賄賂罪，提出檢舉。

檢察官調查認為，楊男發文並沒有限定領雞排者，一定要是台中第二選區選民，或是一定要投罷免票，客觀上未達到行求期約程度，另由於楊是在台北發放雞排，難以想像會有投票權人會特地從台中北上領取雞排，認為楊賄選罪嫌不足，今予不起訴。