台中市南屯區一名愛心鄰長為95歲獨居的李姓老翁送餐，竟無法聯繫，請求員警陪同開門救人。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市南屯區一名愛心鄰長要為95歲獨居的李姓老翁送餐，竟無法聯繫，擔心其身體狀況，請求員警陪同了解，員警獲報趕赴現場，屋內傳來老翁微弱的呼救聲，表示跌倒無法起身開門，請鎖匠協助大門順利開啟，老翁躺臥在地板，送醫後幸無大礙，結束驚魂記。

台中市警察局第四分局春社派出所警員林榮輝、陳冠雄接獲轄區鄰長報案，稱欲前往嶺東路社區送餐時，無法聯繫上李姓老翁，擔心老翁身體狀況，請求員警陪同了解，員警獲報趕赴現場。

由於大門深鎖，敲門均無人回應，於消防隊準備破門之際，屋內傳來老翁微弱的呼救聲，表示他跌倒無法起身開門。

經現場人員評估後，通知鎖匠前來協助，大門順利開啟後即見老翁躺臥在地板上，初步檢視手腳有輕微擦挫傷，送醫後幸無大礙。

當地鄰長表示，李姓老翁為當地造冊的獨居老人，每日均由鄰長、志工提供送餐服務，這次老翁未及時領餐，鄰長察覺有異，第一時間雖請求鄰居從旁關心，但不得其門而入。

鄰長立即請求警消協助，始得知寒冷的夜，老翁起床不慎跌倒，單薄的身子就這樣躺在冷冰冰的地板上，讓人於心不忍。

所幸僅受手腳皮肉傷，同時通知老翁遠在北部的家屬前來照護，在春節將至人人團圓的時節，大家齊心協力的援助，給予老翁滿滿的溫暖，圓滿完成救援任務。

春社派出所所長邱柏昌呼籲，近期天氣日夜溫差大，多關懷家中長輩身體狀況，若發現社區內有獨居老人無法自理，可通報社會局等相關單位適時提供協助，多一份關心留意，可減少悲劇的發生。