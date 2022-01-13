新北市永和警分局警員先將老翁帶回派出所休息。（永和警分局提供）

83歲李姓老翁衣著單薄、未穿鞋，日前在新北市永和區林森路10巷口徘徊，永和警分局秀朗派出所警員王柏霖、游宗勳獲報到場，發現老翁蹲在角落發抖，身上未攜帶證件，警先將老翁帶回派出所安置，員警端來熱茶，他喝了幾口才露出笑容。

永和警分局表示，員警詢問該名失智老翁居住何處均無法回答，員警利用人臉辨識系統查出該名老翁家住北市文山區，立即連繫家屬帶回，家屬稱老翁中午坐計程車說要到永和找朋友聊天，結果一出去音訊全無，幸好警方在這寒冷的天氣即時尋獲父親，非常感謝警方協助父親返家。

永和警分局呼籲，民眾家中如有年邁長輩或患有失智的家人，應多注意其行蹤，可在衣服或隨身物品上留下聯絡資料，如有不慎走失情事亦勿恐慌，可至當地派出所就近報請協尋，一般民眾若看到有年長者在路旁徬徨無助，請立即撥打電話報警讓警方協助，警方會盡全力幫助迷途長者平安返家。