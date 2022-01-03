彰化縣警局交通隊結合八大分局在元旦三天連假實施酒駕大執法，共計查獲62件違規酒駕，取締件數是六都以外最高。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣警局交通隊結合八大分局在元旦三天連假實施酒駕大執法，共計查獲62件違規酒駕，取締件數是六都以外最高。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

祭鐵腕攔查酒駕！元旦連假期間，彰化縣警局為防止民眾聚餐聚會飲酒狂歡後酒駕釀成憾事，連續3天大執法，採取全境封鎖策略全面攔查酒測，結果大有斬獲，共計查獲62件酒駕，為六都以外最高。

彰化縣警局交通隊統計，去年12月31日至今年1月2日三天連假的酒駕大執法，首日取締酒駕違規13件、元旦當日有24件，另外2日則取締25件，總計62件，其中有51件，酒測值超標，依公共危險罪嫌移送彰檢偵辦。

警方指出，經取締、開單告發的62件違規酒駕中，包含汽車20件、機車29件；另外，電動自行車類的慢車也有13件，初步了解，多數為外籍移工。其中，有51人呼氣酒測值超過0.25毫克，最高有名駕駛人酒測值高達每公升1.15毫克，51人均被移送法辦。

彰化縣警局長吳坤旭強調，酒後開車上路嚴重危害道路交通安全，涉及刑法《公共危險罪》將面臨2年以下有期徒刑，併科20萬元以下罰金，呼籲駕駛人切勿心存僥倖；為貫徹酒駕零容忍的決心，警方將持續加強取酒駕勤務執法強度、密度，於每周五、六、日連續3天實施酒駕大執法，且從元旦連假持續實施到年底，平日則交由各警分局自行編排酒測勤務。

交通隊長林世明指出，元旦3天連假酒駕攔查大有斬獲，查獲件數高達62件，顯示仍有民眾不顧其他用路人的安全酒後駕車；酒駕大執法將持續鎖定提供酒水的餐飲娛樂場所，及易生酒駕肇事路段，同步編排酒測路檢勤務外，也由8大分局、交通隊等，運用各項勤務強化違規攔查，全面性防制酒駕。針對騎乘電動自行車的「慢車」酒駕，酒測值若超標，一律比照機車，以動力交通工具依法送辦。

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