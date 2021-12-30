全球貨櫃輪運價飆漲，長榮海運今（30日）發放年終獎金，大手筆給予超出市場行情的40個月，員工超驚喜，全台民眾也羨慕不已，新聞主播劉芯彤得知消息，趕緊在臉書隔空呼籲長榮海運莫忘股東。

長榮海運今年挾賺逾2000億元實力，大方犒賞40個月年終給辛苦工作的員工們，看在劉芯彤眼裡很羨慕，在臉書哀怨地表示：「年終是什麼能吃嗎？？？長榮員工年終40個月，我的長榮股價今天還綠綠的」，她向長榮海運喊話：「哈囉！！！不要忘了股東呀～～～」。

許多網友看了笑翻，紛紛留言：「心酸酸的股東+1」、「年終不是給股民吃的」、「股民只能吃草，綠油油」，還有人開玩笑要劉芯彤跳槽到長榮海運，她則回：「目前公司無職缺。我剛剛查過了。」

新冠肺炎重創各行各業，唯有海運業異軍突起，過往風格較保守的長榮海運，都發出驚人的40個月年終獎金，有對都在長榮海運工作的夫妻檔表示，他們的年資超過10年、當上小主管，「今年一早起來終於知道什麼叫幸福」，以底薪6萬元計算，兩個人加起來，一天就收到500萬元，超乎常人想像。

海運業者也坦言，市場有共識長榮今年年終絕對不差，但沒想到會發這麼多，讓陽明、萬海等還沒發年終獎金的同業，感受到龐大的壓力。