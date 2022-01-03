陽明海運大灑幣買台北101、高雄跨年晚會廣告，卻擠不出年終給員工，引爆成立以來最激烈勞資衝突，這把火燒向高層。陽明今天召開董事會，通過撤換發言人，由總經理杜書勤親上火線擔任發言人，並新增代理發言人，盼能與外界好好溝通溝通。

海運業賺飽飽，長榮狂灑40個月年終，前3季獲利破千億的陽明卻只發8個月，讓積怨已久的茶壺風暴炸開，陽明高層原先對於發年終一事不以為意，但面對員工怒火排山倒海而來，只得放出「之後會給紅利、上看30個月」的風向，未料員工不領情。

沒想到今日又有新進度，陽明自知30個月年終恐成「芭樂票」，眼看發不出來，對外暗示由於陽明官股佔比近3成，跟同業狀況不太一樣，公司可能優先彌補累計虧損，年終可能不如外界想的那麼多，「年終與獎金都在研擬中」。

在這場年終獎金鬧劇之前，陽明已砸下重金，登上台北101外牆的跨年燈光秀，大打整整1個月形象廣告，創下海運業界先例，近期又被眼尖的員工發現，陽明大手筆贊助高雄跨年晚會，在現場都能看到「陽明海運集團」的廣告，根本是大灑幣。