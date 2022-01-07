長榮海運豪發40個月年終，員工各個爽領破百萬獎金，引起熱議。不過有網友卻剛好在去年從長榮離職，因此沒享受到福利，甚至還被前同事們嘲諷揶揄，不過前同事們不知道的是，他其實已經靠著在股市重押長榮財富自由，從2020年開始到去年底，在股市的獲利已超過6400萬。

該名網友在PTT論壇Stock版上發文表示，長榮發40個月年終獎金的新聞曝光後，接到前同事的問候，有些人替他覺得可惜也有人嘲笑他，在長榮10多年為何偏偏在今年離職，不然也有年終200多萬，「有人問我找到工作了嗎？聽說你在送Uber eat，還有人說明年要來投履歷嗎，現在不用非應屆喔等等。」

不過前同事們不知道的是，原Po離開長榮後已經靠著買賣股票財富自由，2020年已實現獲利逾1300萬、去年已實現獲利超過1900萬，若加上未實現的獲利逾3200萬，他已暴賺超過6400萬，且99%的獲利都來自長榮，融資加上現股最高曾持有900張長榮股票，目前還有部位尚未出脫。

他靠著股市獲利狠狠打臉前同事，並說離職後的生活就是接送小孩上下學、整理家裡，偶爾送Uber eat打發時間，「最後想對長榮前同事說我過得很好，唱首海闊天空祝福你們，海闊天空，在離職以後，離開長榮，去邁向財富自由，各位同事，謝謝你們認真的工作，讓我不缺錢，更精彩的活。」

文章引起網友們熱烈討論，許多人直誇他太厲害，「敢歐印已經不是常人了，而是神人」、「不錯了，靠配息抬起頭來過生活」、「房貸、信貸、融資，基本能開的全開了」、「財富自由了，恭喜」、「原來Uber eat都是航海王在送貨，好狂」、「富貴險中求，厲害」、「默默賺那麼多被同事酸幾句ok的。」