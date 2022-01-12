新冠肺炎疫情仍持續衝擊全球經濟，外媒再爆出近日洛杉磯港與長灘港有800名碼頭員工未能到班，恐怕會讓本就相當嚴重的塞港狀況更難解決，甚至有專家預測塞港情勢難解，會持續到今年上半年甚至一整年之久。此事引起網友們熱烈討論，有人提到，陽明董座鄭貞茂曾說今年航運業頭號敵人是「塞港」，將使周轉率及運力下降。

華爾街日報11日報導，太平洋海事協會（PMA）表示，疫情衝擊下，洛杉磯港與長灘港有800多人未能到班，使得等候靠港的貨櫃船暴增至102艘，逼近歷史新高的106艘。此外，PMA執行長Jim McKenna認為，即使農曆新年期間美西港口能趁勢清掉一些貨物，但許多專家仍認為，塞港情勢難解，貨物潮會持續到今年上半年甚至一整年之久。

此事引起《PTT》論壇網友熱烈討論，加上近日航運三雄長榮、萬海及陽明皆出現跌勢，「咕嚕咕嚕了，笑死」、「一篇一根，看看長榮」、「一篇一咕嚕，從傳說變事實」、「昨天鮑爾開示，就是港口塞爆導致供給減少造成通膨」、「碼頭工人又調皮了」、「航運不管利多利空都是跌。」

不僅如此，有人提到陽明董事長鄭貞茂曾說，海運頭號敵人是塞港，將造成供應鏈中斷危機升高，去年12月全球運力已大減約3至4成，缺船缺櫃問題短期難解。事實上，當時鄭貞茂還提到，審慎樂觀看待2022年海運市場，看起來與2021年一樣很OK，但持續面臨疫情、塞港、天候等三大挑戰。

航運三雄長榮、萬海及陽明今（12日）都收黑，長榮大跌5.5元（或4.10%）收在128.5元，陽明收在108元，跌4元（或3.57%），萬海挫5元（或2.75%）收在176.5元。