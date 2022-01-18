台指期下跌159點至18349點。價差方面，台指期逆價差擴至28.64點，電子期逆價差縮至0.69點，金融期轉為逆價差-3.29點。

現貨部分，三大法人賣超93.36億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2287口至5603口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少1431口至24203口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1759口至6382口。

永豐期貨指出，台股早盤於平盤震盪，11點30分過後，獲利了結賣壓出籠，大盤紅翻黑，終場下跌0.79％，收18378.64點。

權值股來看，台積電高檔獲利了結賣壓重，重挫3.07％，收662元，拖累半導體類股下跌2.29％，大立光終止連日跌勢，反彈上漲1.2％至2105元，金融股反彈回升，王道銀行、三商壽、永豐金均於盤上表現，ABF載板三雄獲買盤青睞，尤以景碩上漲4.32％表現最佳。

整體來看，大盤KD指標呈現低檔黃金交叉，個股基本面持續看好，惟國際股市波動加劇，需留意交易風險，並嚴設停損停利點。