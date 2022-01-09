基隆1名人妻小芳（化名）因懷疑丈夫與養生館女員工有染，妒火中燒之下去年1月竟到養生館外牆上貼紙條寫「一套內衣、幾個零花錢，也就能把妳搞上床，進了汽車旅館」，女員工不堪受辱提告，法官認為小芳僅因起疑心就用文字攻擊他人，事後依誹謗罪判處拘役40天，得易科罰金，全案可上訴。

據判決書記載，小芳得知丈夫平時有去基隆1間養生館按摩，懷疑丈夫與養生館內1名女子發生婚外情，一氣之下竟在去年1月15上午、16日下午到養生館外牆上張貼2張紙條稱「搞人老公」、「妳偷我老公就是我的家人」、「一套內衣、幾個零花錢，也就能把妳搞上床，進了汽車旅館」等文字。

小芳後來還提告該養生館女員工介入婚姻、侵犯配偶權，但檢方判不起訴；而女員工發現小芳張貼的紙條後也反控誹謗罪；法官認為小芳應理性思考與溝通，僅因懷疑就以文字讓對方受辱，事後未達成和解，考量小芳是捍衛自身婚姻，又坦承犯行，依觸犯散布文字誹謗罪，判處拘役40天，得易科罰金4萬元。