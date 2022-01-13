一名人妻訴苦，丈夫欠下300萬賭債後人間蒸發，她為了償債與養育2個小孩，逼不得已下海賺錢，但她短短一天的時間就被客人因「太緊張」退貨2次，就連老闆也對她很失望，讓她實在不曉得何去何從。

人妻13日在爆料公社App匿名公社發文，稱丈夫欠下近300萬的賭債即人間蒸發，留下她與2個小小孩自生自滅，她為了償還債務與養育小孩，逼不得已在債主的安排之下選擇下海，做起能快速賺錢的外送茶賣淫工作。

人妻表示，她的內心相當排斥這份工作，甚至她今天就被客人退貨要求換小姐2次，原因則是她看起來太緊張，讓客人看了很不高興，而老闆娘見狀也氣憤地對她狂罵髒話還動手打人，讓她超崩潰寫下，「我也想努力轉念，但也要給我時間啊，現在我只能抱著孩子大哭，完全沒能力多做些什麼」，還說希望明天能順利些，不然她實在沒後路可走。

文章發布在網路上後，迅速引起網友討論，大量網友在留言區寫下鼓勵話語，「加油」、「一切都會雨過天晴的」、「不管怎麼低潮，一定要照顧好孩子，日子還是要過，有一天會好起來的」。

也有網友建議原PO先處理婚姻問題，不然債務還不完，「去找法院提供的免費法律服務資訊，有關這類的問題怎麼解決，當小姐還債可能沒法真的改變這些事，從根本上試試看或許還有轉機」、「如果你有心重新開始，建議尋求正當管道協助，徹底斷絕那些人事物。」